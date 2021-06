Poetry Slam – Wettkampf der Bühnen Dichter*innen

Was deutschlandweit ein Erfolgsrezept für spannende Literaturevents ist, und in vielen Städten des Landes monatlich Hunderte von Besuchern anlockt, kommt am 15. Juli nach Leutershausen. So findet im Rahmen von LeutersDraussen um 19:30 Uhr im Zwinger erstmals ein Poetry Slam statt. Die Idee dieses Bühnenformats, ist einfach wie spannend zugleich: Bis zu acht Poet*innen und Geschichtenerzähler*innen jeden Alters stehen in einem nicht ernst gemeinten Wettstreit um die besten Texte des Abends, das Publikum kürt eine*n Sieger*in.

Abwechslung für die Zuschauer ist garantiert, denn Slam-Vortrag ist nicht gleich Slam-Vortrag; die Beiträge sind unterschiedlich wie die Protagonisten selbst: Beim Slam wird gereimt, gerappt, geflüstert, geschrieen, es gibt alle denkbaren Spielarten, die mit dem gesprochenen Wort machbar sind. Zwischen feinfühliger Lyrik und Prosa-Comedy kann alles passieren, auch improvisieren ist erlaubt! Moderiert wird der Abend von Michael Jakob (Zirndorf), dem zweifachen fränkischen Poetry Slam Meister und deutschlandweit bekannten Szene-Star.

Tickets gibt es nur an der Tageskasse und nur solange der Vorrat reicht.