Leveling Up at the Library - Casual Gaming

Gaming Culture kommt aus den USA und die Sprache, die viele während des Zockens verbindet, ist Englisch. Ein Gaming Club gehört also ans d.a.i.

Jeden Freitag von 15-19 Uhr kannst du bei uns in der Bibliothek in Gesellschaft oder alleine an den neuesten Konsolen spielen und dein Englisch üben. Dabei ist es egal, ob du noch nie einen Controller in der Hand gehalten hast oder eigentlich nur mit einem Spiel anzutreffen bist. Bei uns sind alle willkommen. Ob Platformer, Puzzlegame oder Action Adventure, wir bemühen uns, dir regelmäßig neue Spiele anzubieten, damit es beim Zocken nie langweilig wird. Einmal im Monat kannst du dich bei einem von vielen verschiedenen Wettbewerben beweisen und dir so einen Platz auf unserer „Wall of Winners“ erspielen. Give it your best shot!

In deutscher und englischer Sprache

Ort: d.a.i.-Bibliothek Eintritt frei, keine Voranmeldung nötig

Mehr Informationen unter www.dai-tuebingen.de/gaming

Mit freundlicher Unterstützung durch die US-Botschaft, Berlin.