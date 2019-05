Levels - Everything Dancehall

LEVELS heisst der angesagte Spot in der Corso Bar und "Everything Dancehall“ lautet das Motto der Partyreihe des Veranstalters Sentinel Sound. Das ganze passiert inmitten der Stuttgarter Altstadt an jedem vierten Samstag im Monat, etwas versteckt im ersten Stock der Corso Bar.

Neben dem Everlasting Sound Sentinel - welcher Resident des Events ist - wird das Schweizer Champion Soundsystem „Ruffpack International“ erwartet. Mit Mitgliedern aus Costa Rica, Kuba und der Schweiz ist das Soundsystem, welches in Biel angesiedelt ist, wahrhaft international aufgestellt. Ruffpack haben in ihrer fast 20jährigen Geschichte namhafte Soundclashs gewonnen und zählen zweifellos nach wie vor zu den wichtigsten Aktivisten der aktuellen europäischen Dancehall & Reggae Szene.

Allgi Sentinel Daniel Sentinel Erik Liftedson Elmar Jäger Tolgay Moralioglu CORSO BAR STUTTGART Corso Stuggi Corso Stuttgart Rafu RuffPack Michael Washington

Special Guest: Ruffpack Sound (Biel, CH)