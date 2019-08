Chris de Biel & die Lerchen und „Dumbnuts“

Joe Sachse und Eugene Chadbourne gehören beide zu unseren Lieblingsgitarristen. Beide waren schon hier, beide standen wieder auf unserer Wunschliste – nun kommen sie gleich im Duo! Damit hätten wir nicht gerechnet, umso mehr freuen wir uns auf das Wiedersehen!

Eugene Chadbourne war nur einmal im Club: zusammen mit Paul Lovens. Der Tausendsassa auf Gitarre und Banjo entzieht sich jeder Einordnung. Er spielte regelmäßig mit Frank Zappas Schlagzeuger J.C.Black, war Gründer der legendären Band Shockabilly und ist in der Improv-Szene zu Hause. Musikalisch ist nichts vor ihm sicher: Country, Rock, Free Jazz, Noise. Er ist ein brillanter Virtuose mit einem ausgesprochenen Sinn für schrägen, abseitigen Humor.

Helmut Joe Sachse war mehrmals hier, zuerst 1981 mit Doppelmoppel: Das Konzert war eine Offenbarung. Auch spätere Auftritte wie das Duo mit David Moss und das Trio mit Johannes Bauer und Dietmar Diesner waren Konzerte für die Ewigkeit. Seinen Zweitnamen verdankt „Joe“ Sachse seinem charakteristischen Spiel auf der Gitarre, das viele an Jimi Hendrix erinnert.

