Bärbel König: Stillleben von Malerinnen

Unsere ehemalige Vorsitzende Bärbel König hat schon 1992 mit einer Vortragsreihe im club w71 gezeigt, dass sie ein besonderes Interesse für das Leben und Werk von Künstlerinnen hat. Vor einigen Jahren hat sie uns mit dem sehr gelungenen Buch „50 Werke von Meisterinnen“ überrascht, das sie im Club in einem tollen Vortrag vorgestellt hat. Nun legt sie nach: in ihrem neuen Buchs geht es um Stillleben von Malerinnen.

Im Vorwort schriebt sie dazu: „Eigentlich ist diese Gattung heutzutage nicht von besonderem Interesse, dennoch reizt sie mich besonders. Was fasziniert an ihnen? In welchem Zusammenhang sind diese Gemälde entstanden? Finden sich Hinweise der Künstlerin auf ihr persönliches Anliegen? Was führt zu einem eigenen künstlerischen Ausdruck?

… die Zusammenstellung der wenig bekannten, aber sehenswerten Stillleben ermöglicht einen Zugang zu nicht vertrauten Bilderwelten. Ich lenke die Wahrnehmung auf die Malerinnen, weil diese so lange vernachlässigt wurden. Weit über das Leben der Schöpferinnen hinaus strahlen diese Meisterwerke ihre Einzigartigkeit aus, die ich lebendig werden lassen möchte.“

Nach dem faszinierenden Vortrag Bärbel Königs zu ihrem ersten Buch möchten wir euch diesen Abend besonders ans Herz legen!

(nb)