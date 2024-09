Levin Goes Lightly "Numb Tour 2024"

"Die Geschichte ist süß und wir verletzlich, Realität beständig und entsetzlich."

Levin Goes Lightly’s Sound ist majestätisch und treibend, seine Auftritte schweißtriefend und glamourös. Das Songwriting bekannt für die tiefgründigen Texte und die musikalische Vielseitigkeit. Mit seinen melancholischen Melodien bis hin zu kraftvollen Post-Punk-Beats gelingt es ihm auf einzigartige Weise eindrückliche Emotionen in seinen Sound einzuweben.

Der androgyne Exzentriker ist solo oder mit unterschiedlichen Besetzungen seit 10 Jahren unterwegs.

Seit einigen Jahren sind die Musiker/Produzenten Paul Schwarz (Drums) und Thomas Zehnle (Gitarre) fester Bestandteil der Band.

Mit »Numb« erscheint im Oktober 2024 nun der fünfte Longplayer, der sich in den Tiefen von Post Punk, Cold Wave und Dancefloor bewegt. Der melodische Gesang wechselt zwischen deutsch und englisch zu den treibenden elektronischen Beats, kühlen Synthesizern, warmen Orgeltönen und wavigen Gitarrenparts. In den so typisch für ihn schrägen Bildern erzählt Levin Goes Lightly von toxischen Beziehungen, dunklen Lebensabschnitten und der großen Liebe.

"Is it beautiful when it's sad?" fragt Levin Goes Lightly und liefert mit seinem neuen Album promt die bejahende Antwort dazu und den Beweis, dass bittersüße Traurigkeit sogar schön UND tanzbar sein kann.