Levin Liam veröffentlichte am 27. September 2024 sein Debütalbum „gesicht verlieren".

Das introspektive Album reflektiert seine letzten Jahre, in denen er aus dem Geheimtippstatus heraus Millionen Hörer*innen gewann und sich in der Musikindustrie etablierte. Dabei hinterfragt er die Rolle des Künstlers in einer oberflächlichen Branche, die ihn zunehmend entfremdet. Musikalisch mischt Levin Hip-Hop und Soul und setzt auf experimentelle, minimalistische Arrangements mit analogem Instrumenteneinsatz. Seine Texte sind oft mehrdeutig, teils surreal, und setzen auf emotionale Uneindeutigkeit. Das Album ist ein ehrliches und verletzliches Werk, das Levins inneren Konflikt zwischen Erfolg und persönlicher Authentizität offenlegt.