Lexi Weege & Jj Slater

Das sympatische US-Duo stoppt auf Europa-Tour wieder chez Sally! Lexis bluesige, tiefe Stimme, JJs weicher Gesang und sein virtuoses Gitarrenspiel nehmen uns mit eigenen songs mit auf einen Roadtrip voller Humor, Herzschmerz und Abenteuer.

Dazu spielen sie ausdrucksstarke Cover traditioneller Blues- und Soulsongs. Funk'n'Roll!

Einlass & Bewirtung ab 18 Uhr.

Wer mag speist dazu à la carte, wer mag tanzt. Reservierung WhatsApp 0176 62382962.