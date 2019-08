Lexy & K-Paul / support by Adi Dassler & Sanel

Eine 100%ige Abfahrt-Garantie gibt’s nicht? Oooohh doch! Sie nennt sich: Lexy & K-Paul! Wenn die zwei quirligen Berliner das DJ-Pult übernehmen, bricht auf den Tanzflächen dieser Welt blanker Tumult aus – und die Meute feiert, als gäb’s kein Morgen. Wir finden: Es ist an der Zeit, dass die Beiden das Proton mal nach Strich und Faden auseinandernehmen! Damit Ihr wisst, mit wem Ihr es da bald zu tun bekommt, haben wir Euch mal die wichtigsten Fakten zu Lexy & K-Paul zusammengetragen >>>

➡️ Charakter: sympathische, gut gelaunte Jungs mit top Musikgeschmack

➡️ Geheimwaffe: bringen Clubs in wenigen Sekunden zum Überkochen

➡️ Musikstil: charmante, energetische und catchy elektronische Tanzmusik mit einer Prise Pop-Appeal – immer in Bewegung, immer im unverwechselbaren Lexy & K-Paul-Style

➡️ Expertenstatus: 100%. Sind ja immerhin seit 20 Jahren gemeinsam unterwegs und gelten als Aushängeschild und Top-Repräsentanten der Berliner Clubszene

➡️ Werdegang: Erste gemeinsame Single „The Greatest DJ“ 1999, mehrere Clubhits und seit 2000 acht (!) Alben, zuletzt „Pfeilschnarten“. Gigs all over the world und auf Events wie Time Warp und Mayday

➡️ Mission: Feierei, Alter. Das Leben, die Musik, das elektronische Lebensgefühl.

➡️ Prognose: Wer die Musik von L&K feiert, der klebt bei ihrem Gig endgültig unter der Decke

Der Stuttgarter Sound wird in dieser Nacht von Adi Dassler und Sanel in die elektronischen Sphären hinausgetragen. So muss das!

Lexy & K-Paul (musicismusic / Berlin)

Adi Dassler (Narkose Music, Romantica Rec. / Stuttgart)

SANEL (Moan Recordings, Deeperfect, Distance Music / Stuttgart)