Das Nordend. hat es sich zum Ziel gemacht ein "Safe Space for Everyone" zu sein und die Werte der elektronischen Musik, wie man sie seit jeher kennt, zu zelebrieren.

Darunter zählen natürlich vor allem Liebe, Toleranz, Vorurteilsfreiheit und die freie Entfaltung der eigenen Person.

Daher freut sich das Nordend von jetzt an all dies, jeden 1. Donnerstag im Monat, bei der LGBTQIA+ Nacht verbinden zu können. Ziel ist ein Zusammenkommen in feierlicher Atmosphäre, bei dem es egal ist ob ihr euch über Erfahrungen Austauschen, Kontakte knüpfen oder einfach nur eine gute Zeit haben wollt. Willkommen ist jeder, der sich mit oben genannten Werten Identifiziert.