Als LGoonys Anfang 2015 mit dem „Spacetape Vol1“ auf der Rap-Landkarte auftauchte, war das für die Szene gleichsam irritierend wie erfrischend.

Sein unverkrampfter, innovativer Autotune-808 Sound, die Angeber-Texte und seine Anti-Haltung verschafften ihm schnell Anerkennung und Aufmerksamkeit weit über die Rap-Szene hinweg. Mittlerweile hat LGoony unzählige Festivals gespielt, tourte 3 Mal durch ausverkaufte Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und veröffentlichte weiterhin Mixtapes und EPs. Bei Kennern steht sein Name seit Tag 1 für Abriss. Im Februar geht es wieder los. LGoony kehrt in die Clubs zurück, in denen alles anfing. Die Tour zu seinem im Januar erscheinenden Project „Lightcore“ führt ihn in 16 Städte.