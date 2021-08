Liam Gallagher. Bad Boy und Legende des Brit-Rock. Oasis machte er mit Titeln wie Wonderwall, Supersonic oder Don’t Look Back in Anger gemeinsamen mit Bruder Noel zu einer der erfolgreichsten Rockbands der späten Neunziger- und der Nuller-Jahre. Seit 2009 gehen die Brüder getrennte Wege. Liam Gallaghers erstes Soloalbum As You Were stürmte 2017 an die Spitze der britischen Albumcharts, gewann Gold und Platin. Liam Gallagher war zurück.

„Ich will mich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, das neue Album muss noch besser werden“, nahm sich Gallagher vor und scharte bewährte Kräfte um sich. Die Produzenten Greg Kurstin und Andrew Wyatt, schon bei As You Were an Bord, rückten noch enger mit Liam Gallagher zusammen. Alle Songs des Albums, das in London und Los Angeles aufgenommen wurde, schrieben die drei zusammen. Besser so, fand Gallagher. Denn: „Ich kenne meine Stärken und meine Grenzen. Ich bin ein guter Songschreiber, aber vor allem ein großartiger Sänger und Frontman.“

Das Ergebnis: Gallagher pur. Melodischer, manchmal harter Brit-Rock, bei dem noch immer der Geist von John Lennon mitklingt. Dazu die unverwechselbare Stimme mit ihrer Mischung aus Melancholie und der Wut eines Manchester Straßenjungen. Nie klang Gallagher besser, sagen jedenfalls viele Kritiker. Der 48-Jährige selbst schiebt das scherzhaft auf „das ganze Guinness, das ich in Kneipen runtergeschüttet habe“. Am 15. September auf dem Schlossplatz will er es beweisen. Und endlich wieder Musik machen.