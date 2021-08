Lianne La Havas & Sophie Hunger

Wenn die Musik plötzlich ganz deine eigene ist und du mit dir selbst im Reinen bist, dann musst du dir für dein Album auch keinen reißerischen Titel mehr ausdenken. Schreib einfach drauf, was drinsteckt. So heißt das im vergangenen Jahr erschienene dritte Album von Lianne La Havas logischerweise Lianne La Havas. „Bittersweet summer rain, I’m born again“, haucht sie im Opener Bittersweet und gibt damit die Richtung vor für das gesamte Album. „Es ist das erste Album, das ich komplett selbst produziert und mit meiner eigenen Band eingespielt habe“, sagt La Havas stolz. „Alles, was darauf zu hören ist, habe ich so entschieden, und ich kann voller Überzeugung sagen: So bin ich, das bin ich.“

Mit ihrer einfühlsamen Stimme mischt sie Folk- und Soulelemente und lässt reichlich Platz für weitere musikalische Einflüsse. Mal glaubt man, den Gitarrensound des brasilianischen Superstars Milton Nascimento zu hören, mal schwingt der Jazz à la Jaco Pastorius mit, ein bisschen Al Green oder Destiny’s Child. Es geht viel um Liebe und Beziehungen in den Songs, auf eine ganz natürliche Weise hält sie es für ein sexy Album. „Ich bin jetzt eine Frau“, sagt die 31-Jährige, „und deshalb nicht mehr zu schüchtern, die Dinge richtig anzusprechen.“

Das wird sie auch am 17. September tun, wenn sie auf dem Schlossplatz den Double-Abend nach dem Auftritt von Sophie Hunger abschließt. Und ihre Vielseitigkeit zeigen, die schon in den Genen steckt. Als Tochter einer Jamaikanerin und eines Griechen in London geboren, spielte sie früh Klavier und ist seit 2009 im Musikgeschäft. Ihr Debütalbum Is Your Love Big Enough? wurde 2012 als „iTunes Album of the Year” ausgezeichnet. So hörte Prince von ihr und unterstützte von da an ihre Karriere. 2016 ging sie als Vorsängerin mit Coldplay auf Welttournee, aber im selben Jahr starb auch Prince. Und die Zweifel kamen auf. „Es gab kein Zurück mehr“, erinnert sich Lianne La Havas, „mein Leben änderte sich völlig.“

Sie machte sich auf die Suche nach sich selbst. Mit dem Album Lianne La Havas hat sie sich gefunden.