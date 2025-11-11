Liao Yiwu | 18 Gefangene

„Hinter Gittern wurde ich zum Schriftsteller,“ schreibt der chinesische Autor Liao Yiwu.

Während seiner Haftzeit sammelt er die Geschichten von Inhaftierten, die aus den unterschiedlichsten Schichten der Gesellschaft als auch aus verschiedenen Jahrzehnten und Epochen der chinesischen Geschichte stammen. So dokumentiert er den Horror im „größten Gefängnis der Welt“, erzählt aber nicht nur von den 18 Biographien seiner Mithäftlinge, sondern auch von deren Ausbrüchen. Denn 18-mal gelingt die Flucht über die

Berge oder über das Meer: Freiheitsliebe, Erfindungsgabe und schierer Überlebenswille sind stärker als jede politische Unterdrückung.

Liao Yiwu, geboren 1958 in der Provinz Sichuan, wuchs als Kind in großer Armut auf. 1989 verfasste er das Gedicht Massaker, wofür er vier Jahre inhaftiert und schwer misshandelt wurde. 2011 gelang es Liao Yiwu, China zu verlassen und dauerhaft nach Deutschland auszureisen. Für seine zahlreichen Bücher wurde er unter anderem mit dem Geschwister-Scholl-Preis und dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.