LICHT IM SCHATTEN

Zu seiner Motette »Mitten wir im Leben sind« schrieb Felix Mendelssohn Bartholdy: »Hat es Ähnlichkeit mit Sebastian Bach, so kann ich wieder nichts dafür, denn ich habe es geschrieben, wie mir zumute war.

Bach faszinierte auch seine begabte Schwester Fanny Hensel. Mit nur 26 Jahren komponierte sie für die Toten einer Cholera-Epidemie ihr ergreifendes »Oratorium nach Bildern der Bibel«. Es findet seinen Höhepunkt in einem achtstimmigen Trauergesang und dem Chor der Seligen – erhellende Musik für düstere Ereignisse, die uns nicht fremd sind. Reine Helligkeit und Freude dagegen fängt ihre Ouvertüre in der strahlenden Tonart C-Dur ein.

Auch Fanny Hensels Zeit- und Schicksalsgenossin Emilie Mayer setzte sich zielstrebig der Männerdomäne entgegen, indem sie sinfonische Werke schrieb. Von Experimentierfreude und der Ausdruckskraft einer starken Persönlichkeit zeugt ihre 7. Sinfonie. Die Gaechinger Cantorey und die Würth Philharmoniker unter Hans-Christoph Rademann holen die nahezu unbekannten Werke beider Komponistinnen aus dem Schatten der Geschichte und stellen sie in ein neues Licht.