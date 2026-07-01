Engel erscheinen in unserer Kultur oft als behütende, lichte Wesen, doch schon Martin Luther beschreibt sie auch als kraftvolle Kämpferinnen gegen das Böse. Werden sie hochmütig, stürzen sie – wie Luzifer – als gefallene Engel in die Dunkelheit.

Das Programm widmet sich dieser Spannung zwischen Licht und Finsternis, Gut und Böse, begleitet von Werken vom Mittelalter bis heute. Ein Märchen von Khalil Gibran über die Begegnung Luzifers mit einem Weisen bildet den verbindenden Rahmen und erzählt poetisch von der notwendigen Polarität der Welt. –– Gast des Abends ist Holger Schäfer, der die Geschichte vorträgt und das Programm musikalisch mitgestaltet. Der erste Teil erforscht den „Diabolus in Musica“ sowie musi-kalische Darstellungen des Kampfes mit dem Bösen. Renaissancepolyphonie rückt anschließend Engel als Boten und Tröster in den Mittelpunkt. Den Abschluss bildet das feurige zeitgenössische Werk Vuur, inspiriert von mittelalterlichen Estampien. 4 Frauen – 40 Flöten. Flautando Köln sind Kultursommer!

Flautando Köln

Susanna Borsch, Susanne Hochscheid, Ursula Thelen, Kerstin de Witt Blockflöten

Holger Schäfer Harfe, Flöte, Erzählung

Konzert #39