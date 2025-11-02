Licht und Schatten - Kammermusik zum Herbst

Mit Jannis Xenakis, Salvatore Sciarrino und Douglas Young stehen große Komponisten auf diesem Programm.

Dazu gesellt sich Kammermusik von Albrecht Imbescheid, der die Geschicke des Vereins seit seiner Gründung vor 20 Jahren zusammen mit seinen Vorstandskollegen lenkt. Unter anderem kommt Uraufführung gelangt sein neuestes Stück „Tränen der Zeit“ für Stimme und Ensemble, die Vertonung eines Gedichts von Andreas Gryphius aus dem 30-jährigen Krieg, das leider aktueller ist denn je. Jedoch kommt neben finsteren Tönen auch das Licht musikalisch nicht zu kurz. Im großartigen Ambiente der Franziskanerkirche dürfte es besonders hell strahlen!