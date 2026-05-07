Licht und Schatten prägen menschliche Erfahrung – in der Geschichte ebenso wie im persönlichen Erleben.

Das Meisterkonzert des AALEN Festival Orchesters (AAFO) macht diese Gegensätze hörbar und verbindet existenzielle Verdichtung mit musikalischem Aufbruch.

Den Beginn markiert Dmitri Schostakowitschs Kammersinfonie op. 110a: ein Werk von großer innerer Spannung, eine Musik aus dem Schatten, geprägt von Erinnerung und Bedrohung. Dirigent Gero Wittich gibt vor dem Werk eine kurze Einführung und eröffnet dem Publikum einen direkten Zugang zu Kontext und musikalischer Sprache.

Mit Ludwig van Beethovens Prometheus-Ouvertüre wendet sich das Programm dem Licht zu. Der Mythos des Feuerbringers steht für Erkenntnis, Verantwortung und den Mut, Neues zu wagen. Die Musik ist kraftvoll, beweglich und voller Energie.

Den Abschluss bildet Beethovens Sinfonie Nr. 1 – ein Werk des Ankommens und des Aufbruchs zugleich. Klassische Klarheit, Witz und Zuversicht bestimmen diesen hellen, zukunftsgewandten Schluss.

Das AALEN Festival Orchester vereint Musikerinnen und Musiker aus führenden deutschen Orchestern, viele mit Wurzeln in der Region. So entsteht ein Konzerterlebnis auf höchstem Niveau – regional verwurzelt, international geprägt.