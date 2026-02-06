Lichtbildervortrag mit Lindi und Boffa - JAPAN, SÜDKOREA, PHILIPPINEN 2024

Wer Boffa, den schwäbischen Rucksacktouristen, Weltenbummler und Ländersammler (bis dato 141) aus Bartholomä, immer noch nicht kennt, hat was verpasst.

Wer einmal einen seiner Lichtbildervorträge erlebt hat, wird das kurzweilige, lustige, augenöffnende Ereignis so schnell nicht wieder vergessen. An ihm ist ein Kabarettist verloren gegangen. Das meint jedenfalls Lindi. Mit im Gepäck hat er diesmal tatsächlich eben diese Reisebegleiterin, zumindest für die ersten Wochen seiner, wie immer, längeren Reise. Alles in allem für Beide unkompliziert, lustig und tiefenentspannt.

Verschiedenste Eindrücke, kontrastreich, wunderschön, witzig, skurril, kulinarisch lecker, klimatisch heiß, mitunter reizüberflutend. Kein All Inclusive Urlaub, sondern eine Reise, die möglichst „günschtig“ von einem Tag auf den nächsten spontan, mehr oder weniger chaotisch, organisiert wurde.