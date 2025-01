Lichtbildvortrag: New York City und New Orleans

Eine Woche lang tauchte Frau Meiler ein, in die Mega-City New York, um Antworten auf ihre Fragen zu erhalten: Was waren das für Menschen, die diese Stadt gründeten? Was macht sie heut aus? Auf eindrücklichen Fotos und mit Videobeiträgen zeigt Frau Meiler New Orleans: den Mississippi, das alte Viertel "French Quarter" und sogar eine Thanks-Giving-Day-Parade. Dazu geht Sie auf den Beginn der Sklaverei ein und die Entwiklung des Dixiland-Jazz und des Blues.