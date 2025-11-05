Lichtblick-Konzert

Großes Benefizkonzert zum 15-jährigen Jubiläum der Brücke Balingen-Bangladesch.

Wie kann der Verein besser in sein Jubiläumsjahr 2026 starten als mit einem musikalischen Brückenschlag, der uns hier verbindet mit den Menschen, die trotz großer Entfernung uns nahestehen, in Bangladesch genauso wie in der Ukraine. Musik kennt keine Grenzen, keine Mauern und trotzt dem Krieg.

Werke von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Robert Schumann gehören ebenso zum Repertoire der drei großartigen ukrainischen, hier in Baden-Württemberg lebenden, Musikerinnen wie die ukrainischen Komponisten Myroslaw Skoryk, Mykola Lysenko, Walentyn Sylwestrow und Borys Liatoschynskyi.