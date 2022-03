Lichterfahrt auf dem Stocherkahn

Tübinger Themenführungen sind öffentliche Stadtrundgänge, die sonst nur privaten Gruppen nach vorheriger Buchung vorbehalten sind.

Zu Saisonbeginn und zum Saisonende laden wir Sie zu einer ganz speziellen Fahrt ein. Steigen Sie also ein in einen mit leuchtenden Petroleumfackeln erhellten Stocherkahn. Die Lichter spiegeln sich auf der Wasseroberfläche des Neckars wider und erzeugen eine romantische und heimelige Stimmung an Bord. Ganz sicher, so haben Sie eine Kahnfahrt noch nie erlebt.

Termine: 2. April, 16. April, 16. September, 14. Oktober 2022

Anmeldung erforderlich!