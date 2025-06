Lichterfest Schwetzingen

Ein großartig illuminierter Schlossgarten ist derfestliche Rahmen für mehr als 12 Eventflächen,

Comedy mit Chako Habekost, ein Konzert mit dem berühmten Gitarren-Duo Café del Mundo. Musik von der “United States Army Europe & Africa Band and Chorus”, der „Asparagus Big Band“ oder von der Party Band “Me and the Heat”, von der musikalischen Tribut-Show „Music of Queen“. Es erwarten Sie orientalische Schleiertänze an der Moschee, klassisches Ballett und Voice of Violin am Apollo-Tempel und eine pyromanische Feuershow auf der Hauptbühne.. Ein großartiger Kinderbereich mit Theater, Spielgeräten und Clownerien ist ebenso dabei wie das zum Schloss - garten passende barocke Ambiente mit Kostümen, Musik und spannenden Vorträgen zur Geschichte des Gartens. Mannheimer DJs sorgen für Club-Music und für Ruhesuchende gibt es eine Aperol-Lounge am Minerva Tempel. Den Abschluss bildet traditionsgemäß ein von 2000 Flammenschalen erleuchteter Garten zusammen mit einem grandiosen Höhenfeuerwerk.