Lichterfest auf der Ziegelhütte

Im Rahmen des Kunst- und Aktionspfads 2019. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei!!

Bezaubernd, einzigartig und wunderschön - wie immer ein Highlight!

Miss Foxy feat. Miriam Martin

Wer bisher geglaubt hat nur Männer können Rockmusik, wird sich wohl neu orientieren müssen. Wenn die wahrscheinlich beste deutsche Frauenband ihre atemberaubende Show abzieht, erobert sie die Herzen des Publikums mit einer spielerischer Leichtigkeit, die Männer wohl niemals erreichen können. Nicht von ungefähr hat die Band daher in den letzten Jahren mit großem Erfolg durch Deutschland getourt. Denn wer schon mal dabei war, kommt wieder, um eine Cover Band zu hören und zu sehen, die mit ihrem eigenen Style meisterlich aktuelle und bekannte Songs celebriert und dabei restlos begeistert.

Kages große Welt der kleinen Wunder

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Mikrofotografie. In der Pause von Miss Foxy gibt es ein optisches Konzert mit Bildern, wie Sie sie wohl noch nie gesehen haben. Tauchen Sie ein in eine Welt der Wunder!

Maroni Feuershow

Weil es allen so gut gefallen hat, sind wir froh, dass der Zirkus Maroni auch in diesem Jahr mit seiner Feuershow dabei ist. Wundervoll anzuschauen, wie die Feuerkünstler für eine ganz feurige Athmosphäre sorgen.