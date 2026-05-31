Lichterfest

Zur Eröffnung des Mosbacher Sommers 2026 wird der Stadtgarten durch Liveart Licht- und Tontechnik in einen bunten Lichterpark verwandelt.

Verschiedene Bereiche und Stationen bieten Abwechslung und die Möglichkeit, auch selbst was zu gestalten. Die Gäste erwartet Livemusik, u.a. mit Ricky Vicente am Freitag, und der Band Bundesjugendspiele am Samstag. Abgerundet wird das Fest duch eine Kunstausstellung im Alten Schlachthaus.