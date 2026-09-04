Lichterfest am Kiesplatz

Großer Laternenumzug durch den Lauffener Lamparterpark zum Kiesplatz am Neckarufer mit Musiker:innen aus allen Orchestern der Stadtkapelle Lauffen.
Info
Kiesplatz am Neckarufer Lauffen Kiesplatz, 74348 Lauffen am Neckar
Stadt & Weinfeste
mit der Stadtkapelle Lauffen a.N.
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Kiesplatz am Neckarufer Lauffen Kiesplatz, 74348 Lauffen am Neckar
Großer Laternenumzug durch den Lauffener Lamparterpark zum Kiesplatz am Neckarufer mit Musiker:innen aus allen Orchestern der Stadtkapelle Lauffen.
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