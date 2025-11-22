Bechhofen erstrahlt im Glanz der Lichternacht

Mit hunderten Lichtern und Laternen wird Bechhofen im Glanz der Lichternacht erstrahlen und die Straßen und Plätze in einen einzigartigen Lichterzauber verwandeln.

Tauchen Sie ein in Momente der Begeisterung, des Genusses und des Glanzes, die sich an diesem Tag auf ganz besondere Weise vereinen. Schlendern Sie im Kerzenschein durch Bechhofen, genießen Sie einen voradventlichen, stimmungsvollen Abend. Lassen Sie sich von der magischen Atmosphäre verzaubern, der Markt Bechhofen und alle Mitwirkenden freuen sich auf Sie.