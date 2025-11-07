Lichterwelten

ein erlebnisreicher Winter

bis

Bad Mergentheim 97980 Bad Mergentheim

Das Winter-Eventprogramm in Bad Mergentheim steht wieder im Zeichen der „Lichterwelten“ und ist von November bis März prall gefüllt mit Erlebnissen.

Vom bunt beleuchteten Kurpark, Winterfunkeln im Wildpark, Hüttenzauber mit Echt-Eisbahn, die Kerzennächte in der Solymar-Therme, dem 6. Main-Tauber-Weihnachtscircus oder ganz klassisch die gemütlichen Weihnachtsmärkte im Kursaal und der Altstadt.

Doch auch nach Weihnachten begleiten Sie die Lichterwelten durch Bad Mergentheim: Das Street Food Festival in der Winteredition, die kulinarische Bustour mit Köstlichkeiten und Lichterglanz, verschiedene abendliche Themenführungen, ein Event zum Sternegucken bei Dunkelheit oder ein Candle-Light-Dinner zum Valentinstag.

Info

Bad Mergentheim 97980 Bad Mergentheim
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Lichterwelten - 2025-11-07 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Lichterwelten - 2025-11-07 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Lichterwelten - 2025-11-07 00:00:00 Outlook iCalendar - Lichterwelten - 2025-11-07 00:00:00 ical

Tags