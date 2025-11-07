Das Winter-Eventprogramm in Bad Mergentheim steht wieder im Zeichen der „Lichterwelten“ und ist von November bis März prall gefüllt mit Erlebnissen.

Vom bunt beleuchteten Kurpark, Winterfunkeln im Wildpark, Hüttenzauber mit Echt-Eisbahn, die Kerzennächte in der Solymar-Therme, dem 6. Main-Tauber-Weihnachtscircus oder ganz klassisch die gemütlichen Weihnachtsmärkte im Kursaal und der Altstadt.

Doch auch nach Weihnachten begleiten Sie die Lichterwelten durch Bad Mergentheim: Das Street Food Festival in der Winteredition, die kulinarische Bustour mit Köstlichkeiten und Lichterglanz, verschiedene abendliche Themenführungen, ein Event zum Sternegucken bei Dunkelheit oder ein Candle-Light-Dinner zum Valentinstag.