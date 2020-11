Lichterzauber auf Burg Stettenfels

Eine magische Reise in ein leuchtendes Winterwunderland

Mit dem letzten Licht der Sonne, beginnt Burg Stettenfels zu strahlen. Unzählige Lichter, untermalt von Musik, verwandeln die Burganlage in eine außergewöhnliche Märchenwelt. Die stimmungsvollen Projektionen in den Grünlagen, laden Sie zum Träumen ein.

Hunderte Scheinwerfer, die perfekt in Szene gesetzt sind, erstrahlen in allen Regenbogenfarben zu einer bezaubernden Leuchtkulisse. Fantasievoll gestaltete Lichtobjekte haben am Wegesrand ihren großen Auftritt, wie z.B. dreidimensionale Figuren, geometrische Formen und optische Täuschungen, die aus der Dunkelheit hell herausragen. Schummrige Geister, die in den Burgkatakomben als Lichtgestalt erscheinen, sorgen für Gänsehaut.

Kai Ritter (Lightdesigner und Dipl. Ing., Meister der Veranstaltungstechnik) und Dr. Ulf Steinecke sind die kreativen Köpfe hinter diesem einzigartigen Lichtspektakel. Sie haben in den vergangen 20 Jahren weit über 5.000 Events in farbige Atmosphären verwandelt. Vom Luisenpark Mannheim, den Höhenpark Killesberg in Stuttgart, Königspalast Amsterdam, Kopenhagener Livgardens, Berner Münsterplatz, Göteburger Schloss bis zur Schleyerhalle Stuttgart oder dem Olympiapark München wurden von Ihnen europaweit über 500 Venues illuminativ bearbeitet.

Vom 26.12. bis zum 10. Januar 2021 beginnt jeden Abend ab 18:30 Uhr der große Lichterzauber

Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen weihnachtlichen Leckerbissen im Freien für die ganze Familie.