Am 16.08.2025 findet der legendäre Lichterzauber im Blühenden Barock statt, mittlerweile ganz sicher eines der Highlights im Ludwigsburger Veranstaltungskalender.

Los geht es am frühen Nachmittag, mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm für die kleinen Besucher:

Schiff ahoi heißt es ab 14 Uhr am großen See im Südgarten! Der Schiffsmodellbauclub Ludwigsburg zeigt bis 21 Uhr das Schaufahren seiner großartigen Modellschiffe und lässt dadurch die Herzen kleiner und große Hobbykapitäne höherschlagen. Interessierte können sich hier mit den Modellbauern austauschen und fachsimpeln.

Im Hahn'schen Garten, direkt neben der Orangerie, können von Groß und Klein ab 16.00 bis 20.00 Uhr Lampions (gegen Unkostenbeitrag) gebastelt werden. Ab 20.00 Uhr können diese beim Lampion-Umzug präsentiert werden, der auch hier beginnt und in den Oberen Ostgarten und um den Schüsselesee führt. Über 400 Lampions wurden im letzten Jahr im BlüBa gebastelt, so dass der Lampionumzug wieder ein leuchtend buntes Spektakel verspricht.

Zweimal, um 18.00 und um 19.00 Uhr, erfreut der Clown und Zauberkünstler Tilo Schoppe im Aktionshaus im Märchengarten die kleinen Besucher und verkürzt die Wartezeit bis zum pyrotechnischen Lichterspektakel an der Emichsburg.

Unter dem Motto "Best of Straßenmusikfestival" startet um 18.00 Uhr das musikalische Rahmenprogramm auf der Bühne am Restaurant Parkcafé. Hier und auf der großen Bühne im Unteren Ostgarten tritt eine Auswahl der besten Straßenmusiker/-gruppen vom diesjährigen Festival auf.

Um 21.30 Uhr startet das beim pyrotechnische Lichtspektakel an der Emichsburg.

Die Besucher werden gebeten zu beachten, dass beim Besuch des Lichterzaubers Speisen und alkoholfreie Getränke nur für den Eigenverzehr in den üblichen Mengen mitgebracht werden dürfen. Entsprechende Taschenkontrollen werden an den Eingängen durchgeführt. Aufgrund der Platzsituation im Park werden die Besucher gebeten, auf das Mitbringen von Bollerwägen etc. zu verzichten.