9. Chanukka Lichterzünden

Am Sonntag, 10. Dezember 2023 um 18:00 Uhr, wird in der ehemaligen Synagoge Heinsheim der dritte Tag des diesjährigen jüdischen Chanukka-Festes gefeiert.

Das sogenannte „Lichterfest“ erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 v. Chr. nach dem erfolgreichen Aufstand der Juden gegen die herrschenden Seleukiden aus Mesopotamien, wie er im Alten Testament überliefert ist. Der Hochschulrabbiner Shaul Friberg aus Heidelberg wird den Hintergrund des Festes und damit zusammenhängende Bräuche erläutern. Der Höhepunkt ist die Entzündung der Chanukka-Kerze und der Tradition entsprechend gibt es zum Ausklang, zu Gespräch und Austausch, Krapfen und Punsch. Die ehemalige Synagoge Heinsheim befindet sich in der Schloßgasse 3 des Bad Rappenauer Teilortes Heinsheim. Wie stets ist der Eintritt frei. Und wie stets bittet der Freundeskreis Ehemalige Synagoge Heinsheim um eine großzügige Spende für seine „Prinzessin Synagoge“.