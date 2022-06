"Lichtkreuz"

Licht- und Kunstausstellung

Ludger Hinse (72) hat sein Kreuz in unterschiedlichen Formen bereits in vielen Kirchen aufgehängt, jeweils mit großer Resonanz. Der Künstler greift mit seinen Werken religiöse Themen auf. Er hat seine Werkstatt in Recklinghausen, lebt in Dülmen. Hinse-Kreuze sind leuchtende, frohe Hoffnungszeichen. Für ihn steht das christliche Kreuz für Macht und Kraft, die aus Liebe gespeist wird. Das einfallende Tages- oder Kunstlicht wird immer wieder neu und anders ins Kreuz und in den Raum gebrochen: Ein frohes und meditatives Farb- und Lichtspiel besonderer Art. Das Kreuz in der Dreifaltigkeitskirche ist mitten zwischen die Fenster im Altarraum aufgehängt. Ein wunderbares Farbenspiel, das sich je nach Standort des Betrachters verändert. Es lädt ein, sich über das "Mehr" unseres Lebens, unserer Wahrnehmung und unserer Hoffnung nachzuspüren. Es lädt aber auch einfach nur zum Verweilen und Schauen ein. Gern sind auch Klassen oder Gruppen eingeladen, die sich von diesem Auferstehungskreuz berühren lassen möchten.

Das Kreuz wird in den nächsten Jahren ca. alle 4 Monate seinen Standort ändern, quer durch die Kirchen des katholischen Dekanats Heidenheim. Parallel dazu werden die jeweiligen Gemeinden eigene Veranstaltungen anbieten, manchmal stille Meditation und geistliche Gesprächsmöglichkeit, Bibelbetrachtungen, manchmal Konzerte, Predigtreihen, Lesungen oder Glaubenskurse. Immer wird es eine offene Kirche geben, die die Besucher einlädt zu verweilen, Stille zu genießen und sich berühren zu lassen, von dieser ruhenden leichten Bewegung des Lichtkreuzes. Auch Schulklassen, künstlerische Gruppen etc. sind willkommen. In der Dreifaltigkeitskirche endet dieses Projekt mit einem Gesprächskreis und einem Gottesdienst mit dem Künstler Ludger Hinse am 23. Und 24. Juli. (gk)

Das Kreuz wird in der Auferstehungsfeier gegen 21.00 Uhr enthüllt. Im Anschluss findet vor allem am Freitagnachmittag musikalische und spirituelle Angebote statt. Das Programm kann auf dem Seiten des Dekanats und der Kirchengemeinde eingesehen werden. Die Kirche ist unabhängig davon täglich geöffnet.

(katholische Dekanat Heidenheim www.dekanat-heidenheim.drs.de; Pfarramt Dreifaltigkeit 07321-941837 bzw. https://se-heidenheim.drs.de/kirchengemeinde-dreifaltigkeit.html)