Lichtmeile - Neckarstädter Nächte

Ab 20 Uhr Jeannette Friedrich

Rock & Pop: ALLES, was Spaß macht.

Jeannette Friedrich studierte drei Jahre lang an der Stage und Musical School in Frankfurt. Ihre Gesangsausbildung erhielt sie bei der bekannten Opernsängerin Pari Samar.

In der Region wurde sie in der Rolle der Bettlerkönigin bei dem Erfolgsmusical „Human Pacific“ bekannt. Sie gehörte aber auch dem Ensemble von „People“ und „Der kleine Horrorladen“ an. Im Capitol verkörperte sie unter anderem die Maria Magdalena in „Jesus Christ Superstar“ und spielte im „Mannheimer Dschungelbuch“ verschiedene Rollen. Außerdem war sie in der weiblichen Hauptrolle in „The Last Five Years“ zu erleben. Sie ist Gründerin der Gruppe All 4 music und gehört bis heute fest zum Capitol Ensemble. Jeannette Friedrichs Stimme wechselt spielend zwischen souligem Drive und glockenheller Sanftheit und ist dabei unverkennbar. Dazu bringt Sie eine enorme Bühnenpräsenz, Witz und intensive Leidenschaft mit.

Begleitet wird sie bei der Lichtmeile von Dieter Scheithe am Piano.

Ab 21.30 Uhr Die Polka Dots

Die Polka Dots sind ein s(w)ingendes Damenquartett, das sich dem Repertoire der 50er und 60er-Jahre widmet. Jazzstandards, Musical-Nummern und Popsongs im Retro-Gewand runden das Programm ab. Alle Nummern werden im Close Harmony Gesang präsentiert, mit liebevollen Moderationen angekündigt, und zuweilen schwingen die Damen auch das Tanzbein.

Astrid, Silke, Barbara und Brigitte haben sich 2010 zusammen gefunden und sind insbesondere im Rhein Neckar Kreis aktiv. Die drei Sängerinnen werden am Klavier begleitet, zuweilen kommen auch Gitarre, Ukulele, Querflöte, Cajon oder Akkordeon zum Einsatz.

Die vier Damen sind leidenschaftliche Bühnentiere. Und käuflich…

Viel Spaß mit der Zeitreise zu Petticoat und Rock’n’Roll!