Ein außergewöhnlicher Dialog zwischen den Klängen der Rieger-Orgel in St. Johannes und einer Lichtinstallation eröffnet das Konzert »Lichträume«.

Im Zusammenspiel von Tobias Wittmann (Stuttgart) an der Orgel mit dem »Visual Piano« von Kurt Laurenz Theinert entsteht eine audiovisuelle 360-Grad-Performance. Klang und Licht verbinden sich zu immer neuen Formen. Die bewegten Lichtskulpturen, die Laurenz Theinert live und in Echtzeit im gesamten Raum entstehen lässt, weiten dessen Dimensionen bis hin zur Grenzenlosigkeit. Damit stehen Raum, Licht und Klang in einer faszinierenden Synthese.

Auch die Zeit beginnt zu schweben: aus Orgelwerken, u.a. von J.S. Bach, entwickelt Tobias Wittmann minimalistische Strukturen. Original und improvisatorische Weiterführung fließen scheinbar nahtlos ineinander.

Das »Visual Piano«, ein weltweit einzigartiges Instrument, mit dem sich bewegte (Raum-)Bilder dieser Art erzeugen lassen, wurde von dem Lichtkünstler und Fotografen Kurt Laurenz Theinert gemeinsam mit Softwareentwicklern konzipiert .