Lichtspielliebe 2026

Scala Theater Ludwigsburg Stuttgarter Straße 2, 71638 Ludwigsburg

Wim Wenders, Anke Engelke  Barbara Auer, Christoph Maria Herbst, Thees Uhlmann und viele weitere Regisseur:innen, Schauspieler:innen und Musiker:innen waren in den letzten Jahren bei uns zu Gast.

Auch dieses Jahr begrüßen wir wieder ganz besondere Gäste und kreieren durch Livemusik, Poesie oder Kulinarik zu jedem Film ein unvergessliches Erlebnis.

Eine Hommage an die große Leinwand, den berauschenden Klang und das gemeinsame Erleben. Etwas, das es nur im Kino gibt.

Weitere Informationen folgen in Kürze

Info

Scala Theater Ludwigsburg Stuttgarter Straße 2, 71638 Ludwigsburg
Freizeit & Erholung

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