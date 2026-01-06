Lichtstube - Gemeinsam handarbeiten, plaudern, vorlesen, singen und Neuigkeiten austauschen

Gemeinsam handarbeiten, plaudern, vorlesen, singen und Neuigkeiten austauschen, was für ein schöner Brauch, der einst in Lichtstuben gepflegt wurde.

Über die gemeinsamen Tätigkeiten fand man sich in der eher dunklen Jahreszeit in den Lichtstuben zusammen, fühlte sich wohl und geborgen. Junge Frauen strickten, stickten oder stopften und waren bester Stimmung.

Was die jungen Frauen damals schätzten, das können die älteren Frauen und natürlich auch Männer, heute selbstverständlich auch.

Entspannt handarbeiten, sich austauschen, beraten oder anregen, das alles in gemütlicher Kaffee-Atmosphäre, das bietet unsere Lichtstube und belebt damit einen schönen, guttuenden Brauch.

Kommen Sie vorbei und bringen Sie Ihre Handarbeiten mit.

Ulrike Kieser-Hess freut sich auf Sie.