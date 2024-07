Am 22. und 23. August kommt die Lidl Deutschland Tour, Deutschland größtes Radrennen, nach Heilbronn. Die Weltelite der Radrennfahrer wird dann auf etlichen Streckenkilometern mitten in der Stadt hautnah zu erleben sein.

Zieleinfahrt der ersten Etappe mit Start in Schweinfuhrt ist am Donnerstag gegen 16:50 Uhr bei der Theresienwiese. Am Freitag starten die Profis um 12:15 Uhr zu ihrer zweiten Etappe nach Schwäbisch Gmünd mitten im Herzen Heilbronns auf dem Kiliansplatz.

Ein attraktives Begleitprogramm rundet das hochkarätige Sportevent ab.