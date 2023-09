Liebe, D-Mark und Tod

Vor mehr als 60 Jahren kamen die ersten „Gastarbeiter“ aus der Türkei nach Deutschland. Sie brachten auch ihre Musik mit - wehmütige Lieder über Liebe und Heimat. Im Laufe der Zeit entstand in einem Paralleluniversum eine von Heimatund Gastland unabhängige, ganz eigene, weitgehend nur in der türkischen Community bekannte Musikkultur. Regisseur Cem Kaya erzählt in seinem Dokumentarfilm „Liebe, DMark und Tod“ die Geschichte der türkischen Musik in Deutschland– von den Anfängen in den 60ern bis zu Rap und Hiphop der zweiten und dritten Generation.