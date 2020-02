Liebe dann den nächsten UA

Wie ist das eigentlich heutzutage mit Beziehungen? Wie findet man einander? Welche neuen Möglichkeiten erschließen die Mittel der modernen social media dabei? Kann man sich auf deren Hilfe verlassen? Welche Möglichkeiten der Begegnung und Partnersuche gibt es sonst?

Und wenn man sich dann erst einmal gefunden hat: was muss man dafür tun, damit die Liebe bleibt? Warum gehen so viele Beziehungen so schnell wieder auseinander? Sind die Menschen daran schuld, weil sie sich nicht die Zeit nehmen einander wirklich kennenzulernen, weil sie nur in eine Idee von Liebe verliebt sind, weil sie den Bildern von glücklichen Beziehungen, die uns so häufig vorgegaukelt werden, hinterherrennen und dabei über die Realität stolpern? Und ist das bei Menschen mit Behinderung anders? Gegen welche Vorurteile und Probleme müssen sie ankämpfen, gerade was Sexualität angeht? Wollen wir nicht alle einfach nur ein bisschen Liebe? Oder welche Erwartungen stellen wir an Beziehungen? Können sie und die Partner denen überhaupt noch gerecht werden? Welche Kompromisse ist man bereit einzugehen, wie arbeitet man an einer Beziehung und wo ist nun wirklich Schluss mit der Liebe?

Mit viel Gefühl, in starken Bildern, voller Musik und Spielfreude beschäftigt sich das Ensemble auf seine ganz besondere Art mit einem Thema, das nun wirklich alle angeht und bei dem jeder so seine Erfahrungen gemacht hat: Geschichten vom Ver-, Ent- und Wiederneuverlieben, von Ansprüchen und Illusionen, Möglichkeiten und Strategien des Kennenlernens.