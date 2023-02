Liebe, Drama, Wahnsinn - Balladen mit Kindern inszenieren

Balladen sind Erzählgedichte mit theatralem, dramatischem Charakter, die sich gut nachspielen lassen, denn da passiert richtig was! Die Figuren sind durch die Ereignisse beschrieben, das Setting bietet Platz für ausbaufähige Nebenrollen, und die wörtliche Rede lässt sich gut und authentisch in selbst entwickelte Dialoge integrieren. Es reicht, sich Aspekte oder Eckpunkte herauszupicken und diese auszubauen, daher ist es ein gutes Thema für Projekttage und kürzere Klassenprojekte. In diesem Kurs erproben wir das Potential des Genres anhand von ausgewählten Balladen.