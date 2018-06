Liebe für meine Stadt mit Stephan Bodzin, Moonbootica, uvm.

× Erweitern 1.7. Hip

„Liebe für meine Stadt“ nennt sich das neue ultimative elektronische Musikfestival, welches ab Juli die Heilbronner Region beglücken wird. Eingebettet im pulsierenden Herzen der Stadt, in der Nähe des BUGA-Geländes, befindet sich das Hip Island, unsere sagenhaft schöne Location, in welcher wir für dieses Festival gleich zwei Floors installieren werden, um Euch möglichst viel elektronische Abwechslung bieten zu können. Denn was wäre eine Region ohne seine Local-Dj-Acts, die eigens dafür eine Bühne bekommen, wo ihr mit ihnen bis in die Nacht hinein abtanzen könnt. Auf der Mainstage, in unserem luftigen Zirkuszelt, werden wir zudem jede Menge namhafte Top-Acts für Euch einfliegen lassen. Und wer seine Füsse einfach nur in den Sand stecken möchte, kann dieses in unseren gemütlichen Relaxbereichen, die sich durch das ganze Hip Island ziehen, tun. Auch fürs Auge wird etwas geboten sein. Unser Dekoteam hat bereits jede Menge Ideen, wie es diesen Tag für Euch in ganz besonderem Licht und Farbe erstrahlen lassen kann. Wir freuen uns auf dieses außergewöhnliche Konzept und vor allem auf unvergessliche Momente mit Euch.