In der Bibliothek Frau Holle im Kulturhaus Würth in Künzelsau ist am Samstag, 8. Februar, um 11 Uhr Vorlesestunde für Kinder und Familien. Lesepatin Birgitta Götzelmann-Liebig trägt kurze Geschichten vor. Um kostenlose Anmeldung unter reservierung@kulturhaus-wuerth.de wird gebeten.