Liebe in Poesie und Musik

Die Schauspielerin Christiane Dollmann und der Sänger Darius Merstein-MacLeod stellen ein neues Projekt vor, das szenische Elemente mit Songs aus dem Jazz- und Popbereich verbindet.

Christiane Dollmann ist nach ihrem Schauspielstudium sowohl im Theater als auch in zahlreichen Film- und Fernsehrollen zu sehen, u.a. in „Fack ju Göhte 3“. Sie spielte im Rammstein-Video „Radio“ und dreht derzeit auch in mehreren spanischen Filmproduktionen. In Heilbronn war sie als Anna Gotzlowski auf dem Theaterschiff in Keinohrhasen zu sehen, weiterhin mit ihrem Lieder- und Lyrikprogramm Mach mir (k)eine Szene. Darius Merstein-MacLeod steht seit seinem Musical-Debut als Jesus in Jesus Christ Superstar 1986 in zahlreichen Musicals international auf der Bühne, u. a. in der Doppelrolle von Jekyll & Hyde in Bremen, Wien und Köln. Er war Solosänger der SWR Big Band und mehrere Jahre als Jazzsänger mit der Besetzung All That Jazz auf Tournee, wo man ihn auch in Heilbronn auf den Kulturtagen erleben konnte. In ihrem neuen Programm verweisen die beiden komödiantisch und ironisch auf die oft dunkle Seite emotionaler Beziehungen, eben auf die Risiken und Nebenwirkungen…. Begleitet werden sie von dem Gitarristen Werner Acker und dem Pianisten Jürgen Dollmann.

Mitwirkende: Christiane Dollmann (Schauspielerin) Darius Merstein-MacLeod (Sänger) Werner Acker (Gitarre) Jürgen Dollmann (Piano)