Nichts, aber auch gar nichts geht ohne die Liebe: Du hast kein Herz, Johnny, und ich lieb dich so. Fuck you, fuck you very very much! Ich bring dich runter - du bringst mich rauf; ich mach nicht weiter - aber du gibst nicht auf.

Farewell, mein lieber Herr, it was a fine affair …

„Liebe ist Krazz! Schnauze Man!“ spielt mit Hildegard Knef, Charles Aznavour, Rio Reiser und Bertolt Brecht, schwelgt in den Musicals Chicago und Cabaret oder tobt mit Lily Allen und Miley Cyrus. Und, das ist noch lange nicht alles...

Am Klavier: Anna Springer