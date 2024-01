Mi, 17.04.2024 um 20 Uhr

LIEBE, LUST & HEXENSCHUSS

Sie waren einmal verliebt, romantisch und leidenschaftlich. Und jetzt? Ein alterndes Ehepaar steht vor den Scherben seiner Ehe. Und die Entscheidung darüber, wie es in Zukunft weitergehen soll, ist im Grunde schon gefallen. Briefe, die sich die Eheleute über Jahrzehnte geschrieben haben, lassen sie noch einmal auf ihr gesamtes Eheleben zurückblicken. Zuerst zynisch und bitter, werden sie dennoch daran erinnert, wie es zwischen den beiden einmal war. Und am Ende stellt sich der vermeintliche eheliche Hexenschuss nur als herzhafter Tritt in den Hintern heraus.

Eine Komödie als szenische Lesung mit zwei Darstellern, die nicht besser zueinander passen könnten! LOU HOFFNER und GEDEON BURKHARD überzeugen mit Witz und Tiefgang.

EINTRITT inkl. Garderobe:

35€

Einlass ab 19 Uhr. Das Foyer und der Theatersaal sind ab 1 Stunde vor

Vorstellungsbeginn geöffnet. Bewirtung ab einer Stunde vor der Show und in der Pause im

Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

VORVERKAUF:

Friedrichsbau Varieté

Siemensstraße 15 / 70469 Stuttgart

Tel: 0711 225 70-70 / Fax: 0711 225 70-75

tickets@friedrichsbau.de / www.friedrichsbau.de

Öffnungszeiten:

Mo – Fr von 11 – 15 Uhr

Sa von 10 – 14 Uhr

Tickets buchen rund um die Uhr unter: www.friedrichsbau.de

PARKEN:

Tiefgarage Mercedes-Benz Bank, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart

(werktags erst ab 18 Uhr)

ÖPNV:

Haltestelle Pragsattel mit U6, U7, U15 vom Stuttgarter Hauptbahnhof;

Haltestelle Maybachstraße mit U13 von Bad Cannstatt.