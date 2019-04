Liebe, Lust und Leid - Aalener Kammerchor

„Liebe, Lust und Leid“ – diesem Thema widmet sich der Aalener Kammerchor in seinem nächsten Projekt. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf der Epoche der Romantik. Komponisten wie Brahms, Schumann oder Cornelius beleuchten dabei die Liebe in all ihren Facetten.Ergänzt wird das Programm durch Werke zeitgenössischer Komponisten, wie Whitacre und Britten. Den roten Faden bilden in diesem Programm die poetischen Verbindungen aus Wort und Ton, die speziell für die Phase der Hochromantik charakteristisch sind.Der ist Eintritt frei. Spenden werden erbeten.