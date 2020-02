Drei Gauner finden sich zufällig im alten Haus einer bejahrten Dame, Ms. Pamela Kronkey, wieder. Prompt beschließen sie, die naive Frau auszutricksen und so an viel Geld zu kommen. Aber Pamela durchkreuzt nicht nur ihre Pläne, sie verändert das Leben aller, die in ihrem Haus auftauchen. Ein humorvolles Stück voller unerwarteter Wendungen und einem überraschenden Finale.