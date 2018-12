Liebe, Tanzen und Bukowski

Dass wir Techno einfach lieben und deshalb seine Connaisseure, ist für Euch nichts wirklich Neues. Andy Trex ist einer davon, der mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Start seiner Residency im legendären Nexus 6 immer noch für fetten Sound brennt, wie ein frisch infizierter Youngster. Massig Erfahrung ist sein Bonus dabei. Mit unserem Homie Klangagent zusammen und Nice since 95‘ haben wir heute ein Trio aus verschiedenen Generationen an den Decks, dass sich in Sachen Leidenschaft für geile Mukke aber in wirklich gar nichts nachsteht!