Gedichte & Chansons mit Eva Christina Zeller & Eleonore Hochmuth. Ein Abend zum Genießen für Verliebte und solche die es gerne wären, mit viel Poesie und Gesang.

"Die Liebe liebt das Wandern“ hat schon Wilhelm Müller geschrieben. Die Tübinger Lyrikerin Eva Christina Zeller liest Liebesgedichte aus ihrem Band „Liebe und andere Reisen.“ Liebesgefühle unternehmen große Reisen in unbekanntes Gefilde: auf Berggipfel, ans Meer und manchmal auch zu Abgründen und in Wüsteneien. Dass Liebe stets wieder zu finden ist und von uns erfunden werden kann, zeigen ihre Liebesgedichte auf exemplarische Weise. Denis Scheck sagt: »Eva Christina Zellers Literatur ist wahr in einem höheren Sinn, das macht sie eben zur Kunst.«

Eleonore Hochmuth singt mit ihrer ausdrucksstarken und tiefen Stimme Lieder von Marlene Dietrich über Brecht, Hildegard Knef bis zu Kreisler. Sie reist hinter den Gedichten her, manchmal überholt sie sie oder sie setzt sich an ihre Spitze. Poesie ist Lied, Gesang ist Poesie. Zwei Frauen im Gespräch über die Liebe.