Liebe und Kapitalismus

Die Liebe ist ein absolutes Dauerbrenner-Thema in Kunst und Popkultur, in den Medien und in der Wissenschaft. „Monogamie, die große Illusion?“ fragte die ZEIT Ende Februar, von der „Generation beziehungsunfähig“ sprach schon vor Jahren der Autor Michael Nast.

Sollte nicht einfach jeder so lieben, wie er will? So einfach, das weiß jeder Teenager, ist es leider nicht. Der Vortrag will zeigen, wie sich gesellschaftliche Prozesse auf intimste Momente in der Paarbeziehung auswirken können, ob eine Wirtschaftsordnung tatsächlich etwas mit den Gefühlen anstellen kann und warum es trotz nie dagewesenen Möglichkeiten der Partnersuche immer schwerer zu werden scheint, einen passenden Partner zu finden.

Der Referent Konstantin Nowotny hat Soziologie in Leipzig, Dresden und New York City studiert und arbeitet derzeit als Journalist in Berlin. Der Vortrag beruht auf einer Masterarbeit zum Thema Polyamorie.